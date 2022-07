Brasileira é confirmada na 24ª edição do 'Big Brother' nos EUA

Indy Santos, comissária de bordo brasileira, é uma das participante do 'Big Brother' norte-americano. Foto: Instagram/@indysantosofficial

Pela primeira vez na história do Big Brother dos Estados Unidos, uma brasileira estará entre os confinados. A lista dos participantes foi divulgada nesta terça-feira, 5, e Indy Santos, comissária de bordo e influenciadora digital, vai representar o País na versão norte-americana do reality show.

Natural de Santos, litoral de São Paulo, Indy tem 31 anos, é solteira e reside em Los Angeles, nos EUA. Esta é a 24ª edição do Big Brother norte-americano e 16 pessoas competem pelo prêmio de 750 mil dólares (mais de R$ 4 milhões na cotação atual).

Em vídeo publicado no Instagram para anunciar sua participação, a brasileira disse: "Muito obrigada a todos vocês. Me mandem orações, me cubram de luz. Vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro".

Exibido pela rede CBS, o reality estreia nesta quarta-feira, 6, e estará disponível também no Hulu e no Paramount+.