Brad Pitt elogia Ana de Armas como Marilyn Monroe: 'Fenomenal'

Brad Pitt produz o filme de Andrew Dominik através de seu selo Plan B. Foto: @bradpittofflcial e Netflix

Brad Pitt elogiou o trabalho de Ana de Armas, que interpreta Marilyn Monroe, ícone de Hollywood, no filme Blonde. O astro, que é produtor do longa, falou à Entertainment Tonight que a atriz está "está fenomenal" na produção, que estreia no catálogo da Netflix em 28 de setembro.

"Ela está fenomenal no filme. É um papel difícil de preencher. Estamos desenvolvendo esse filme há 10 anos. Foi só quando encontramos a Ana que conseguimos levar pra frente”, disse o artista durante divulgação de seu novo trabalho, Trem-Bala.

Pitt produz o filme de Andrew Dominik através de seu selo Plan B, enquanto o longa será lançado mundialmente pelo streaming da Netflix, sendo a primeira produção de classificação NC-17 (apenas para maiores) da empresa.

Ana de Armas contou ao jornal londrino The Times que passou quase um ano inteiro trabalhando em seu sotaque para encarnar a estrela antes do início das filmagens. "Levei nove meses treinando dialetos, praticando e fazendo algumas sessões de ADR (para acertar o sotaque). Foi uma grande tortura, tão exaustivo. Meu cérebro acabou fritando", disse.

Ana de Armas como Marilyn Monroe em 'Blonde'. Foto: Netflix

Blonde é uma adaptação do livro de mesmo nome, de Joyce Carol Oates, que mistura realidade e ficção para contar a história da lendária estrela de cinema.

Andrew Domini vai fundo nos momentos mais polêmicos da vida da estrela, do assédio de produtores de cinema a surtos nervosos, mas principalmente a síndrome do impostor.

Além de Ana de Armas, o elenco destaca Adrien Brody (A Crônica Francesa) como o escritor Arthur Miller; e Bobby Cannavale (O Irlandês) como o jogador de beisebol Joe DiMaggio, ex-maridos de Marilyn.

O filme vai disputar o Leão de Ouro no Festival de Veneza, antes da estreia na Netflix.