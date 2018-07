'Bozo' conta que já 'saiu na mão' com outros intérpretes do palhaço

Foto: Lourival Ribeiro / SBT

O The Noite contará com mais 'palhaçadas' que o costume por conta de seu convidado, o apresentador Luís Ricardo.

Na entrevista, o intérprete do conhecido Palhaço Bozo nos anos 1980 abordará diversos temas, como brigas com outros atores que fizeram o personagem, e o início de sua vida profissional em circos, vendendo pipoca com apenas nove anos de idade, e domando leões aos doze.

Luís não ficará somente na conversa: Deve equilibrar pratos em uma vareta, e também cantar a música tema do desenho Duck Tales, da Disney, interpretada por ele na década de 1990.

O programa vai ao ar nesta quinta, 4, a partir da meia-noite, no SBT.