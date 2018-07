Boris Casoy troca a Band pela RedeTV!

Jornalista atuava na Band desde 2008 Foto: EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO

Boris Casoy e o departamento de jornalismo da Band decidiram em comum acordo não renovar o contrato que se encerrrará nesta sexta-feira (30). De acordo com a apuração do E+, o jornalista será o âncora principal do RedeTV News juntamente com Amanda Klein a partir da segunda quinzena de outubro.

Sergio Cursino, atual apresentador do noticiário, será realocado para outro programa. Ainda não foi definido se irá para um novo produto a ser desenvolvido ou para outro já veiculado pela emissora.

“Foi um período fértil na minha vida profissional. A Band, com seu apoio e sua confiança, me proporcionou condições de trabalho que permitiram realizar um bom projeto. Só tenho a agradecer”, diz Boris.

O diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, afirma: “O jornalismo da Band produziu ótimos resultadoscom o Boris e foi um prazer trabalhar com ele”.

Boris Casoy começou sua carreira aos 15 anos em 1956, na Rádio Tupi, onde tornou-se narrador esportivo. Em 1974, ingressou no Jornal Folha de São Paulo. Em apenas três meses, virou editor-chefe do periódico, onde permaneceu até 1976.

Sua experiência na televisão começou na TV Tupi em 1961, atuando como repórter no programa Mosaico na TV. Em 1988,Boris regressou à televisão no SBT, apresentando o Preograma TJ Brasil. Depois foi contratado pela Rede Record,onde permanceu de 1997 a 2005, trabalhando no Jornal da Record. Em 2008, tornou-se âncora do Jornal da Noite, na Band.