'Borat' fala sobre Brasil em vídeo de divulgação de novo filme Foto: Twitter / @PrimeVideoBR

Borat, filme do humorista Sacha Baron Cohen, ganhará uma sequência em breve (clique aqui para ler mais sobre o longa). Nesta quinta-feira, 22, o perfil da Amazon Prime Video no Twitter postou uma 'mensagem' do personagem ao Brasil.

Em pouco mais de 10 segundos, Borat ensaia falar português com a frase "tudo bem? Tudo bom". "Eu gosto do Brasil, sou um grande fã", diz, em inglês, na sequência.

O vídeo também traz frases escritas no alfabeto cirílico. De acordo com a legenda, uma delas indica o País como "terra do desfile de bunda".

O novo filme de Borat tem sua estreia prevista para a próxima sexta-feira, dia 23 de outubro. Assista ao vídeo abaixo.

O #Borat disse que gosta do Brasil por uma razão, mas a gente sabe que tem várias outras. pic.twitter.com/rFC2EvIqWU — PrimeVideoBR (@PrimeVideoBR) October 22, 2020

Veja o trailer de Borat 2: