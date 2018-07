Bonner erra o nome de Maju, imita Cebolinha e vira piadas nas redes sociais

Foto: Reprodução/YouTube

Durante o 'Jornal Nacional' desta terça-feira, 28, William Bonner errou o nome da jornalista Maria Júlia Coutinho: ao chamá-la para falar sobre a previsão do tempo, chamou-a de Malu.

Depois da gafe, o apresentador tentou consertar a situação, mas a emenda saiu pior que o soneto. Quando Maju terminou, Bonner perguntou: "Você se assustou quando eu te chamei de Malu agora pouco?", e justificou ao dizer que "estava tlocando letlas" e, em seguida, perguntou para a moça do tempo como estariam as "tempelatulas" no dia seguinte.

Em resposta, Maju o chamou de Cebolinha, uma referência ao personagem da Turma da Mônica que troca o R pelo L. Veja no vídeo:

Nas redes sociais, os internautas não deixaram o erro passar.

Eu não ouvi o bonner imitando cebolinha no JN, ouvi? — rosana hermann (@rosana) 29 de junho de 2016

E O WILLIAM BONNER IMITANDO O CEBOLINHA? AHSDHFAUSDHAHAHAHA QUE SER HUMANOhttps://t.co/AslahafNb2 — lucas ?? (@pqpvoces) 29 de junho de 2016

A crise no Brasil realmente é muito grave mas c o Bonner imitando o Cebolinha no JN tudo pode mudar — Pensei (@eusigo12) 29 de junho de 2016