Boninho toma drinque após dia difícil no 'Big Brother Brasil 22'

Boninho toma um drinque após dia difícil no 'Big Brother Brasil 22' Foto: Instagram/@jbboninho

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, publicou um vídeo na madrugada desta quarta-feira, 16, brincando com os internautas. Após um dia difícil, ele apareceu tomando um drinque para relaxar.

Após o jogo da discórdia na noite de segunda-feira, 14, e o episódio de agressão envolvendo Maria, que derrumou o balde com água na cabeça de Natália, o clima ficou tenso no BBB 22.

Fora do reality, nas redes sociais, muitos pediam a expulsão da cantora, que já havia protagonizado um episódio semelhante, no mesmo jogo da discórdia, mas com plaquinha, na testa de Arthur Aguiar.

Em tom de desabafo, rindo, Boninho publicou o vídeo no feed do Instagram. "E aí você me pergunta o que estou fazendo agora depois desse dia louco. Tomando um armanhaque pra ver se eu relaxo. Acho que só assim (risos). Saúde pra vocês! Ah, e já tomei um vinho também", contou.

O diretor fez a gravação enquanto estava passando os jogos olímpicos de inverno, na China, durante a madrugada, pela TV Globo.

Assista ao vídeo: