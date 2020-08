Boninho promete 'The Voice' para participantes com mais de 60 anos

The Voice Brasil - Iza, Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló. Foto: Paulo Belote/TV Globo

Boninho, diretor da Globo, anunciou em seu Instagram nesta quarta-feira, 12, que uma nova edição do The Voice pode ser lançada pela emissora no Brasil, desta vez, com foco em participantes com mais de 60 anos de idade.

"Você tem 60+ [mais de 60 anos] e canta muito? Um Voice especial pra você está chegando. Logo, inscrições", escreveu. A novidade foi aprovada por personalidades como Taís Araújo, Tais Fersoza e Fernanda Gentil nos comentários.

Dois jurados também se pronunciaram. "Sensacional, companheiro", afirmou Michel Teló. Lulu Santos, por sua vez, brincou: "É pra eu me inscrever?"

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Globo questionando sobre uma possível confirmação da possibilidade de um novo The Voice conforme proposto por Boninho, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Duas edições do reality show musical estão confirmadas na programação da emissora nos próximos tempos. Em 13 de setembro, estreia a continuação da 5ª temporada do The Voice Kids, interrompida pela pandemia do novo coronavírus. Já o The Voice Brasil, para adultos, teve sua 9ª temporada confirmada, com mudança no quadro de jurados (leia mais aqui).