Boninho nega possibilidade de Galisteu no Vídeo Show

Boninho negou que a apresentadora tenha recebido convite da Globo

O diretor de núcleo da Globo, Boninho, desmentiu através do Twitter a informação de que teria chamado Adriane Galisteu para uma reunião.

"Impressionante o trabalho de marketing. Fui ser gentil e receber a Galisteu a pedido dela, e virou um 'convite da Globo'. Puro jogo de mídia!", disse.

O comentário surgiu em meio a rumores de que Adriane estaria sendo sondada para apresentar o Video Show no lugar de Susana Vieira.

O diretor também contou que as inscrições para o BBB 2017 estão batendo recordes, superando o total do ano passado em menos de um mês. Além disso, foi questionado sobre fazer um BBB apenas com vencedores das edições passadas, ao que foi direto: "Não, porque tem uns bem chatos".

