Boninho mostra parte de cenário do 'BBB 22' e publica vídeos no Instagram; assista

Boninho, diretor do 'BBB 22', mostra o local onde o participante pode apertar um botão para sair da casa Foto: Instagram/@jbboninho

A quatro dias da estreia do Big Brother Brasil 22, Boninho decidiu publicar dois vídeos para mostrar aos fãs do reality algumas curiosidades. No primeiro deles, o diretor do BBB revela o local exato onde o participante pode pedir para sair, caso queira.

"Esse aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado", explica Boninho ao testar o equipamento.

O diretor também disse que está em contagem regressiva para a estreia. "O BBB 22 está chegando e minha ansiedade só aumenta", confessou.

O programa estreia na segunda-feira, 17, após a novela das nove. Os participantes serão revelados nesta sexta, 14, ao longo da programação da TV Globo, a partir dos intervalos da novela vespertina O Cravo e a Rosa.

Assista ao vídeo:

No segundo vídeo que publicou no Instagram, Boninho fez uma brincadeira com o extinto programa Vídeo Show e decidiu mostrar a parte de fora dos estúdios do BBB 22.

"Momento Vídeo Show, que saudade desse programa! Acabei de chegar aos estúdios e vou levar vocês para darem uma volta", inicia a gravação. Boninho passa por diversas ruas do Projac e faz algumas pausas, uma delas no local onde Tadeu Schmidt irá apresentar o programa. "Vocês viram a jaqueira? Aqui tem várias frutas. A gente está no meio de uma floresta, uma montanha linda", explicou Boninho.

Sobre os detalhes da parte interna do BBB 22, ele ainda fez mistério: "A casa, por enquanto, a gente ainda não pode mostrar. É surpresa ainda", concluiu.

Assista ao vídeo: