Boninho gera desconforto ao interromper Falabella no 'Domingão do Faustão'

Boninho e Miguel Falabella são jurados do 'Show dos Famosos'. Foto: João Miguel Júnior/Globo | João Cotta/Globo

O diretor de TV Boninho e o ator Miguel Falabella protagonizaram um clima desconfortável neste domingo, 17, durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Eles fizeram avaliações divergentes sobre a apresentação de Paulo Ricardo, que desta vez homenageou Roberto Carlos.

"Agora, eu estou começando a avaliar tudo o que vocês fazem. Eu acho que você foi excelente no Mamonas, fez um Frank Sinatra bacana, mas te vi um pouco desconfortável com Roberto Carlos", disse Boninho.

"Eu estou confortabilíssimo", respondeu Paulo Ricardo. "Mas, para mim, faltou você ter surfado um pouco mais. [Nota] 9,8", concluiu o diretor.

Em seguida, Miguel Falabella opinou diferente. "Eu vou discordar do meu nobre colega, eu disse aqui mais de uma...", dizia ele quando foi interrompido por Boninho.

"Tem um problema, né, Miguel, eu trabalho com Roberto Carlos há 200 anos", falou. Ele é responsável pelo núcleo que produz os especiais de fim de ano do cantor na Globo.

"Não, mas é minha opinião. Eu estou dizendo aqui, eu disse mais de uma vez, que eu acho que o timbre do Paulo é um dos mais bonitos, ele tem uma voz linda, redonda, que chega no coração, bem acabada", avaliou Falabella. Ao elogiar a mistura do timbre de Paulo Ricardo com o anasalado de Roberto Carlos, o ator deu nota dez.

O quadro do Domingão do Faustão proporciona algumas polêmicas em suas edições. No ano passado, Claudia Raia criticou Eriberto Leão, desafiando-o a "sair do lugar comum". O ator rebateu e disse aceitar o desafio.