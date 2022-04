Boninho faz anúncio sobre 'BBB 23': 'Queremos vocês de verdade'

Nas redes sociais, Boninho manda recado para quem deseja participar do 'Big Brother Brasil' e informa que inscrições para 23ª edição começam em breve. Foto: Sérgio Zalis

Na última sexta-feira, 15, Boninho usou seu perfil no Instagram para falar da próxima edição do Big Brother Brasil. Em um vídeo, o diretor do reality show mandou um recado para quem sonha em participar do programa.

"BBB 22 entrando na reta final. O que vai acontecer? Inscrições vão começar para o BBB 23. O que a gente quer? Queremos vocês de verdade. Manda foto sem filtro, manda você de verdade, é isso que a gente quer", explicou logo no início do vídeo.

Boninho ainda deu a dica para deixar o material pronto porque são poucas vagas para a próxima edição do Big Brother Brasil: "Se prepara porque daqui a pouco, muito pouco, em apenas alguns dias, vamos abrir as incrições. Muita gente corre e são poucas vagas, então fica ligado e prepara seu material".

Na legenda da publicação, o diretor reforçou a dica para que o público se prepare. "Então, já estamos pensando no BBB 23. Quer tentar chegar lá? Vai se preparando. Falta muito pouco pra abrir as inscrições", escreveu.