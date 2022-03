Boninho e Ana Furtado viajam para semana de moda em Paris

Boninho e Ana Furtado estão em Paris para evento de moda. Foto: Instagram/@aanafurtado

Enquanto o Big Brother Brasil acontece por aqui, Boninho e Ana Furtado resolveram tirar uns dias para fazer uma viagem à Paris. Os dois foram para participar da Paris Fashion Week, que começou no último dia 28 e se encerra nesta terça-feira, 8.

“Fazer lookinho para que se eu tenho esse marido maravilhoso na semana de moda em Paris? Preciso? Não preciso, mas eu mostro. Viva Paris”, disse a apresentadora no stories do Instagram aos beijos com o diretor.

O casal também compartilhou fotos da viagem. “Olá, Paris”, escreveu Ana junto de um registro dela e do marido em frente ao Arco do Triunfo, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade francesa.