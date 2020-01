Boneco do Baby Yoda usado em 'The Mandalorian' custa mais de R$ 20 milhões

Na série 'The Mandalorian', ou 'O Mandaloriano', o Bebê Yoda é chamado simplesmente de 'a criança' Foto: Disney Plus / Divulgação

Um dos personagens mais amados na internet atualmente é o Baby Yoda, que participa da série The Mandalorian, produção derivada da franquia de filmes Star Wars. Para trazê-lo à vida, foi produzido um boneco que custou US$ 5 milhões, mais de R$ 20 milhões na cotação atual.

A revelação foi feita pelo ator Adam Pally, que interpreta um dos Stormtroopers, soldados que servem ao principal vilão da série. Em uma cena do último episódio da primeira temporada, o personagem de Pally tem dar um soco no Baby Yoda, que é chamado em The Mandalorian de 'a Criança'.

Pally disse, em entrevista à Entertainment Weekly, que após bater no boneco pela primeira vez, o criador da série, Jon Favreau, avisou sobre o preço do item. O ator relata que ficou tão nervoso, com medo de causar algum dano à peça milionária, que errou o soco três vezes seguidas.

"Eu só quero que você saiba que esse é o herói Yoda [o boneco usado] e ele custa, tipo, cinco milhões de dólares. Então, enquanto eu queira que você bata nele, eu também quero que você saiba disso", Favreau teria dito a Pally.

Werner Herzog, que dirige um dos episódios da série e também participa como ator, disse em entrevista à revistaVariety que ficou emocionado quando viu o boneco.

"No set, ele [o boneco] era absolutamente convincente. Fazia você chorar quando via", disse Herzog. Dois técnicos operam os olhos, a boca, os braços e as pernas do pequeno personagem à distância.

A fofura do Bebê Yoda transformou-o em um fenômeno nas redes sociais, protagonizando diversos memes. Recentemente, a Disney lançou uma linha de bonecos do personagem com preços chegando a mais de R$ 100.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais