'Boneca Russa': Segunda temporada já está disponível na Netflix

Segunda temporada de 'Boneca Russa' chegou nesta quarta-feira, 20, ao catálogo da Netflix. Foto: Netflix

Ela retornou. Estrela de Orange Is the New Black, Natasha Lyonne está de volta como Nadia, a "viajante do tempo" – ou "prisioneira do tempo" – de Boneca Russa.

Sucesso de público e de crítica, a segunda temporada da série estreou nesta quarta-feira, 20, no catálogo da Netflix.

Após quatro anos do momento em que Nadia e Alan escaparam de um loop temporal, eles terão de lidar com um portal do tempo localizado em Manhattan.

Os personagens também viverão em uma East Village de Nova York em 1982 e a série explorará mais a vida de Nadia, mãe de Nora que havia morrido.

A primeira temporada de Boneca Russa estreou em 2019, mas as gravações haviam sido paralisadas por conta da pandemia da covid-19.

Além de Natasha, nomes como Charlie Barnett, Greta Lee, Chloë Sevigny e Elizabeth Ashley também fazem parte do elenco. A série foi criada pela própria atriz que interpreta a protagonista e por Leslye Headland e Amy Poehler.

Assista ao trailer da segunda temporada de Boneca Russa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais