‘Boneca Russa’: Segunda temporada da série estreia em abril Netflix

A segunda temporada de ‘Boneca Russa’ está prevista para chegar à Netflix no dia 20 de abril. Fotos já haviam sido divulgadas. Foto: Instagram / @russiandollnetflix

A Netflix trouxe felicidade para os fãs da série Boneca Russa ao anunciar a segunda temporada do seriado, nesta segunda-feira, 7. A nova temporada da comédia dramática estreia na plataforma de streaming em 20 de abril.

O anúncio chega aproximadamente um mês após a divulgação das primeiras imagens do retorno da série. Os registros mostram Nadia, interpretada por Natasha Lyonne, Alan, interpretado por Charlie Barnett e outros personagens.

Boneca Russa é uma série criada por Natasha Lyonne - que também é conhecida por ter feito a aclamada Orange is The New Black, Leslye Headland e Amy Poehler.

Causa da morte: primeiras imagens da 2ª temporada de Boneca Russa. pic.twitter.com/Xr9c1Kckgi — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 11, 2022

A dramédia estreou em 2019 e conta a história de Nadia Vulvovok, que em seu aniversário de 36 anos, morre, mas retorna para morrer de novo e acaba presa em um ciclo surreal de mortes sucessivas.

Além de Natasha e Barnett, o elenco da série conta com Annie Murphy, Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Elizabeth Ashley e Greta Lee. Confira o trailer da segunda temporada: