'Bom Sucesso': Ingrid Guimarães posta despedida após última gravação

Flávia Alessandra interpreta Helena, empresária de sucesso que, no passado, teve uma filha, Luna (Juliana Paiva), com Mário (Murilo Rosa). No passado, conseguiu ir aos Estados Unidos e prometeu ao marido, que morava no México, que voltaria após se estabelecer no novo país, o que nunca aconteceu.

Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação