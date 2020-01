'Bom Sucesso': elenco mostra Zeca Pagodinho em último capítulo da novela

Zeca Pagodinho fará participação especial na novela 'Bom Sucesso'. Foto: oão Cotta / Globo / Divulgação | Instagram / @zecapagodinho

Bom Sucesso está chegando ao fim e atores do elenco mostraram, pelos stories do Instagram, Zeca Pagodinho cantando ao lado de Teresa Cristina em participação prevista pela Globo para ir ao ar no último capítulo, que irá ao ar nesta sexta-feira, 24.

Nas gravações, realizadas na quarta, 22, os dois sambistas apresentam o tema de abertura da novela na festa de casamento de Ramon (David Junior) e Francisca (Gabriela Moreyra), na quadra da escola de samba da novela.

Bom Sucesso já recebeu como participantes especiais o DJ Rennan da Penha e a escritora Conceição Evaristo. Na quinta, 23, o ator Rômulo Estrela, intérprete de Marcos, publicou no Instagram um vídeo da festa de despedida da trama.

"Essa novela foi especial em muitos aspectos, foi rica social e culturalmente, abordamos muitos temas e discutimos muitas questões junto com o público, com os espectadores que nos acompanharam de maneira incansável durante todos esses meses", escreveu na postagem. Confira: