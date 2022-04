Bom Dia & Cia, Xuxa, TV Globinho e mais: programas infantis da TV brasileira que foram extintos

O 'Xou da Xuxa', atração da Globo comandada pela apresentadora Xuxa Meneghel entre 1986 e 1992. Foto: TV Globo

Nesta quinta-feira, 7, completa uma semana que foi anunciado o fim do matinal Bom Dia & Cia, programa dedicado ao público infantil da emissora SBT, que ficou no ar por quase 29 anos.

O cancelamento da atração representa o fim de uma era porque a emissora paulista foi a última TV aberta comercial a manter uma programação infantil com destaque.

Confira a seguir outros programas infantis de que marcaram gerações e deixaram a programação da televisão brasileira ao passar dos anos.

TV Globinho (2000-2015)

A 'TV Globinho', programa infantil mantinal exibido pela Rede Globo entre os anos 2000 e 2015, foi um dos grandes sucessos do gênero da televisão aberta. Foto: TV Globo

A TV Globinho, da Rede Globo, foi um enorme sucesso na primera década dos anos 2000 e os telespectadores, agora adultos, sempre relembram com carinho da atração.

Foi exibido inicialmente como um quadro dentro do programa Bambuluá, da apresentadora Angélica, de segunda a sexta-feira, logo após o fim da atração.

Devido os altos índices de audiência, a TV Globinho virou um programa independente e começou a ser exibido de segunda a sábado, a partir de 9h30 da manhã.

Em 2012, passou a ser exibido apenas aos sábados, para dar lugar ao semanal Encontro com Fátima Bernardes. Em 2015, o matinal saiu definitivamente do ar, dando espaço para o programa É de Casa.

Ao longo dos anos, o programa teve diversos apresentadores como Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva, Lua Blanco, Mussunzinho, Giovanna Ewbank, Sthefany Brito, Milena Toscano, Miguel Rômulo, Eric Surita e outros.

A grande atração do programa era de fato os desenhos: 101 Dálmatas, A Lenda de Tarzan, As Aventuras de Jackie Chan, As Espiãs Demais, Beyblade, Caverna do Dragão, Digimon, Dragon Ball Z, Homem-Aranha, Kim Possible, Mickey e Donald, Power Rangers, Os Simpsons e até mesmo a série Hannah Montana estão entre as inúmeras animações que passaram pelo matinal.

Programas da Xuxa

A apresentadora Xuxa é um dos grandes cases de sucesso do Brasil quando se trata de conteúdo infantil.

A eterna Rainha dos Baixinhos teve como foco, em grande parte da sua carreira, programas televisivos voltados para as crianças, e inclusive versões no exterior.

Ela começou na extinta Rede Manchete, com a atração Clube da Criança (1983-1986).

Já na Rede Globo, a estrela da televisão comandou os programas Xou da Xuxa (1986-1992), Bobeou, Dançou (1989), Programa Xuxa (1993), Xuxa Park (1994-2001), Planeta Xuxa (1997-2002), Xuxa no Mundo da Imaginação (2002-2004) e TV Xuxa (2005-2014).

Lembrando que essas foram as atrações voltadas para o público infantil, já que Xuxa realizou também programas mais adultos na emissora.

No exterior, a apresentadora comandou as atrações El Show de Xuxa (1991-1993), na Argentina, que foi exportado para 17 países da América Latina e os Estados Unidos, Xuxa Park (Game Show) (1992-1993), na Espanha, e o Xuxa (1993), nos Estados Unidos. Ufa! É muito conteúdo, não é mesmo? Não é para qualquer um!

A nave onde a Rainha do Baixinhos chegava e ia embora dos programas, além das paquitas e todos os assistentes de palco, são umas das lembranças mais fortes dos fãs da apresentadora.

Outro momento muito relembrado é o incêndio que atingiu o estúdio onde era gravado o Xuxa Park, em 2001.

Programas da Eliana

Eliana é outra apresentadora que marcou gerações com seus programas voltados para o público infantil. Tudo começou no início dos anos de 1990 com o programa Festolândia (1991-1992), do SBT.

Ainda na emissora paulista, vieram Sessão Desenho (1992-1993), Bom Dia & Cia (1993-1997) [Sim! Eliana foi a primeira apresentadora do matinal], TV Animal (1996) e Eliana & Cia (1997-1998).

Depois, na Record TV, Eliana comandou o Eliana & Alegria (1998-2003), Eliana no Parque (1999-2000), Eliana na Fábrica Maluca (2003-2004) e, a última atração da apresentadora voltada para o público infanto-juvenil da carreira, depois de 15 anos, Eliana (2004).

TV Colosso (1993-1997)

A TV Colosso foi um programa infantil da Rede Globo, exibido entre 1993 e 1997, que era protagonizado por bonecos caracterizados como cães.

A protagonista, Priscila, é um ícone da televisão brasileira lembrado até hoje por quem acompanhou a atração.

O programa era semanal, mas com a estreia do Xuxa Park, em 1994, passou a ser exibido apenas aos sábados. Em 1995, ambos os programas passaram a dividir os horários das manhãs na Globo.

Castelo Rá-Tim-Bum (1994-1997)

Um dos grandes sucessos da televisão brasileira voltado para o público infantil foi a atração Castelo Rá-Tim-Bum exibida pela TV Cultura, entre 1994 e 1997.

O programa na verdade era uma série educativa que contava a história de Nino, um garoto de 300 anos que mora com seu tios, Dr. Victor - um feiticeiro e cientista - e sua tia-avó feiticeira, Morgana.

Por se sentir sozinho, já que se trata de uma criança diferente, Nino realiza um feitiço e traz para dentro do castelo três crianças, que o visitam diariamente.

Dentro de todas as aventuras, os moradores do castelo precisam se livrar do Dr. Abobrinha, um especulador imobiliário que deseja derrubar a construção para dar lugar a um prédio de 100 andares.