'Bom Dia e Cia' reúne antigos apresentadores no SBT e causa nostalgia entre internautas

Priscilla, Maísa e Yudi se encontraram nos bastidores Foto:

Um dos programas infantis mais duradouros da TV brasileira, o Bom Dia e Cia reuniu nesta quarta-feira, 12, Dia da Criança, seus antigos apresentadores, como Eliana, Maísa, Yudi, Priscilla e Jackeline Petkovic. Os antigos - e também atuais - espectadores do programa do SBT movimentaram as redes sociais, comentando o retorno das antigas estrelas ao show.

O especial foi comandado pela atual apresentadora do Bom Dia, Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. Cada um dos antigos apresentadores apresentou um bloco do programa, relembrando brincadeiras que costumavam fazer.

O show durou cerca de três horas, e os apresentadores atenderam os tradicionais telefonemas feitos pelo público infantil. Eliana, que até hoje é funcionária do SBT, apareceu junto a Chiquinho, o atrapalhado personagem interpretado pelo ator Edílson Oliveira e que era seu parceiro no palco.

Noix é Zika ?? Uma foto publicada por Yudi Tamashiro (@yuditamashiro) em Out 12, 2016 às 9:04 PDT

O "Bom Dia & Cia" está no ar há 23 anos, iniciando o sucesso com Eliana, entre 1993 e 1998. Em seguida, assumiram o programa Jackeline Petkovic, a dupla Yudi e Priscilla Alcântara, a pequena Maisa Silva, os palhaços Patati e Patatá e, mais recentemente, a dupla Matheus Ueta e Ana Julia.

Confira reações:

É Nóis.....RS bastidores #bomdiaecia @priscillaalcantara @yuditamashiro Uma foto publicada por Jackeline Petkovic (@jackypetkovic) em Out 12, 2016 às 7:51 PDT

Maisa, Priscila e Yudi os melhores apresentadores do Bom Dia e Cia saudades!!! pic.twitter.com/3GxHbnkq1G — Mônica (@nascimemonica) October 12, 2016

SOBRE O BOM DIA E CIA DE HOJE... S O C O R R O!!! minha infancia ta voltando#bomdiaecia #bomdiaeciacomYUDIePRI <3 — Mirele Mirela (@mirele_milka) October 12, 2016