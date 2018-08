Ricardo Boechat se irrita com erro no início do ‘Jornal da Band’

Ricardo Boechat é apresentador da TV Bandeirantes. Foto: Kelly Fuzaro/Band

Imagens do cenário do debate eleitoral aparecem no momento em que Ricardo Boechat noticia: "Cantora Aretha Franklin morre nos EUA após oito anos de luta contra um câncer no pâncreas". O apresentador fica em silêncio durante segundos enquanto a trilha continua. Irritado, Boechat desistiu de anunciar as principais notícias na abertura do Jornal da Band. "Voltamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band", concluiu. Na sequência, o apresentador dá de ombros e indaga a produção. No vídeo, não dá para identificar certamente quais palavras foram ditas, mas Boechat estava impaciente.

Em um telejornal, a chamada escalada é composta por destaques das principais notícias do dia e que serão apresentadas durante o programa. Em algumas situações, a abertura é gravada, o que não foi o caso do Jornal da Band.

Na noite desta quinta-feira, a equipe de Jornalismo da emissora preparava os últimos detalhes para o confronto entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ao vivo, a partir das 22h.

Assista ao vídeo:

Em maio deste ano, em um momento bem mais irreverente do que agora, Ricardo Boechat encerrou o telejornal de forma descontraída. Após a veiculação de uma matéria sobre um novo medicamento que faz cabelo crescer, o apresentador, que é careca, apareceu usando uma peruca. Os internautas adoraram a brincadeira.

VEJA TAMBÉM: Fogo, porrada e acidente: imprevistos durante transmissões ao vivo na TV