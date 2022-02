Bob Saget, ator de 'Três é Demais', morreu de traumatismo craniano, diz família

Bob Saget no People's Choice Awards, em Los Angeles, em 2017 Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, File

O ator Bob Saget morreu de traumatismo craniano depois de bater acidentalmente a cabeça, disse sua família nesta quarta-feira, 9. O comediante foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 9 do mês passado, aos 65 anos.

Saget, mais conhecido como o pai jovial do seriado de televisão "Três é Demais", provavelmente bateu a nuca e "não pensou em nada e foi dormir", disse sua família em comunicado à agência de notícias Reuters. Drogas ou álcool não estavam envolvidos.

"Enquanto continuamos a chorar juntos, pedimos a todos que se lembrem do amor e do riso que Bob trouxe a este mundo e das lições que ele nos ensinou", acrescentou a família. “Isso inclui ser gentil com todos, deixar as pessoas que você ama saberem que você as ama e enfrentar momentos difíceis com abraços e risos”, disseram eles.

Equipes de emergência encontraram o ator inconsciente em um quarto no hotel Ritz-Carlton em Orlando e o declararam morto no local. Saget tinha acabado de começar uma turnê de comédia e se apresentou perto da cidade de Jacksonville na noite anterior. Em seu último post no Instagram, agradeceu aos fãs que participaram do evento.

Saget interpretou o pai viúvo Danny Tanner em "Três é Demais" de 1987 a 1995, assim como na sequência "Fuller House", da Netflix, de 2016 a 2020. Na série, Tanner dividia sua casa com suas três filhas, seu cunhado e melhor amigo./Reuters