'Bob Esponja': Nickelodeon divulga primeiras imagens de live-action

Elenco de 'Bob Esponja' em live-action. Foto: Divulgação/Nickelodeon

Duas décadas depois da estreia, Bob Esponja, calça quadrada ganhará uma versão live-action. O episódio especial marca as comemorações do aniversário de 20 anos do desenho animado.

'SpongeBob's Big Birthday Blowout' terá uma hora de duração. As primeiras imagens da produção foram divulgada pela Nickelodeon nesta quarta-feira, 22.

A produção vai misturar animação e a atuação dos dubladores que dão voz aos personagens do desenho em inglês: Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick Estrela), Rodger Bumpass (Lula Molusco), Clancy Brown (Seu Siriguejo), Carolyn Lawrence (Sandy) e Mr. Lawrence (Plankton). Os atores Jack Griffo, Daniella Perkins e Kel Mitchell farão uma participação especial na produção.

"É tão incrível estar de volta para fazer parte do especial do 20º aniversário. Eu tenho que interagir com Tom Kenny e Bob Esponja", comemorou David Hasselhoff, que também estará na edição especial, segundo informações da Variety. O ator interpretou ele mesmo no longa Bob Esponja: O Filme.

A live-action será exibida no dia 12 de julho, nos Estados Unidos.

Em fevereiro deste ano, a Nickelodeon exibiu episódios inéditos do desenho para iniciar as comemorações de aniversário.