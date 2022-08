'Boa Noite, Mamãe': Naomi Watts interpreta mulher com rosto coberto em trailer de terror; assista

Naomi Watts interpreta a protagonista aterrorizante do terror 'Boa Noite, Mamãe'. Foto: Amazon Studios

Naomi Watts apareceu apavorante no novo trailer do filme Boa Noite, Mamãe, divulgado pela Amazon Prime Video nesta quinta-feira, 25. Naomi interpreta uma mãe de gêmeos que vive com o rosto coberto por bandagens no longa de terror.

Quando chegam à casa de campo da mulher, os filhos logo percebem que, além das bandagens – que a mãe alega serem decorrentes de uma cirurgia plástica –, ela não está com os mesmos costumes de antes.

No vídeo, a personagem de Naomi aparece rasgando desenhos feitos pelos meninos e estabelecendo regras rígidas e suspeitas, como nunca ir ao quarto dela ou ao celeiro.

Boa Noite, Mamãe é o remake de um filme austríaco de mesmo nome lançado em 2014. O longa recebeu a aprovação de 85% da crítica no Rotten Tomatoes, sendo considerado um "tomate fresco" conforme as avaliações do site.

A versão americana chega no dia 16 de setembro à plataforma da Prime Video.

Assista ao trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais