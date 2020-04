'Boa ideia', diz Boninho após sugestão de 'BBB 21' ainda este ano

Rafa, Manu e Thelma, finalistas do 'BBB 20'. Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

A grande final do BBB 20 acontece nesta segunda-feira, 27, entre Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis. O diretor Boninho aproveitouo momento para responder a perguntas de alguns internautas durante a madrugada.

"Faz BBB [no] segundo semestre, por favor", pediu uma fã. Boninho respondeu: "É uma boa ideia".

Questionado se "já pensou em parar de dirigir o BBB alguma vez", o diretor respondeu: "Não, adoro tudo"

Boninho ainda respondeu sobre a 'Calçada da Fama' que conta com estrelas com o nome de todos os vencedores do Big Brother Brasil das edições anteriores. "A ganhadora ao sair já vai ver o nome dela na estrela? Seria o máximo!", perguntou uma seguidora. A resposta veio na sequência: "Boa ideia! Vou tentar"

A final do BBB 20 vai ao ar na Globo nesta segunda-feira, 27, após Fina Estampa, e tem previsão de início para as 22h39.

O E+ entrou em contato com a Globo questionando a possibilidade de outra edição do Big Brother ainda em 2020, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.