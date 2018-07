Boa audiência de 'Masterchef' impulsiona a estreia de 'Bate & Volta'

Lívia foi a eliminada do Masterchef na última terça-feira, 17 Foto: Carlos Reinis/Band

Com dupla eliminação, o episódio de Masterchef dessa terça-feira, 17, rendeu boa audiência à Band e ajudou a impulsionar a estreia do reality Bate & Volta.

Foi a primeira vez na temporada em que dois participantes foram eliminados em apenas um dia. Guilherme não esteve presente na primeira parte do programa, pois precisou realizar exames por causa de uma labirintite.

Quando entrou no estúdio, antes da prova de eliminação, Ana Paula Padrão perguntou se ele se sentia bem e se tinha condições de continuar no Masterchef, a resposta foi negativa. Guilherme afirmou, com tristeza, que se sentia tonto e que a saúde vinha em primeiro lugar. Os outros participantes ficaram abalados, o que deixou a prova de eliminação ainda mais tensa.

Outra surpresa da terça-feira foram os melhores pratos da primeira parte do episódio. A prova era fazer cabeça de porco e, surpreendentemente, alguns participantes que não costumam se sair bem ganharam o direito de ir para o mezanino. Gleice, Rodrigo, Vanessa, Luriana e Bruna não precisaram enfrentar a prova de eliminação.

Na segunda etapa, Aloísio e Lívia apresentaram peixes crus e, por isso, foram os piores. A carioca, bastante criticada pelos chefs por ter dito que estava feliz com um prato classificado por eles como ruim, foi a escolhida para deixar o programa.

O reality teve média de 6 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), com pico de 7. Durante 7 minutos o programa liderou a audiência.

Nesta terça-feira, a Band estreou o programa Bate & Volta. Nele, dois convidados que não são próximos viajam juntos e todo o trajeto é filmado. Datena e Luciana Gimenez participaram do primeiro episódio. Apesar de começar tarde, às 0h46, logo depois do Masterchef, a atração chegou a 3 pontos de audiência e deixou o canal em terceiro lugar na madrugada.