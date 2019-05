'Black Mirror' ganha trailer e data de estreia da quinta temporada

Miley Cyrus em participação na quinta temporada de 'Black Mirror'. Foto: Reprodução de 'Black Mirror: Temporada 5 | Trailer oficial' / Netflix / YouTube

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 15, o trailer da nova temporada de Black Mirror, que vai estrear em 5 de junho.

Em sua quinta fase, o seriado terá três novas histórias que, segundo a plataforma de streaming, tratam de um "futuro que já devíamos ter previsto".

Conforme esperado, a cantora Miley Cyrus participará da nova temporada. Ela gravou cenas para um dos capítulos em novembro do ano passado, em Cape Town, na África do Sul.

No Twitter, ao divulgar a novidade, a Netflix brincou com a temática da série: "Não tenho nem mais coragem pra chamar essa série de distopia".

A quinta temporada de Black Mirror chegou a ser adiada devido ao lançamento do filme interativo Bandersnatch. Com a repercussão do longa-metragem, o vice-presidente da Netflix, Todd Yellin, afirmou em março, durante um evento de entretenimento em Mumbai, na Índia, que novas produções interativas vão chegar à plataforma até 2021.

Confira abaixo o trailer da quinta temporada de Black Mirror: