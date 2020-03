Billy Porter diz que sua fada em 'Cinderela' não terá um gênero definido

Billy Porter no tapete vermelho do Oscar Foto: Mike Blake/ Reuters

O ator americano Billy Porter, que interpretará a fada da nova versão de Cinderela, ele disse à CBS News, nesta terça-feira, 3, que sua personagem não terá o sexo definido no novo filme.

"Magia não tem gênero", defendeu o artista. "Vamos apresentar esse personagem como sem gênero, pelo menos é como eu estou interpretando. E é realmente poderoso."

Porter também considerou que a nova versão de Cinderela vai se tornar "uma história clássica para as novas gerações". "Acho que as novas gerações estão realmente preparadas. As crianças estão preparadas. São os adultos que freia essas coisas", indicou.

Porter é uma figura importante em Hollywood na defesa de direitos da comunidade LGBTQ e afro-americanos, especialmente depois de sua aclamada e popular participação em Pose. Esta série deu a Porter um Emmy Award de melhor ator dramático.

Além disso, o ator gay é uma sensação nos tapetes vermelhos e galas de Hollywood por seus "looks" muito distantes do estilo masculino tradicional e conservador.

O novo filme sobre Cinderela, cuja estréia está prevista para fevereiro de 2021, contará com a cantora latina Camila Cabello como protagonista, o que será sua estréia nas telonas.

Cabello é esperada não apenas para ser a estrela do elenco, mas também se envolve completamente na trilha sonora do longa-metragem.

Kay Cannon, o diretor da comédia Blockers (2018), será o diretor e roteirista deste filme que irá adaptar a história de

Cinderela para o mundo moderno e com um toque musical.

Idina Menzel, Pierce Brosnan e Nicholas Galitzine também farão parte do elenco.

Outro grande nome por trás deste projeto do estúdio Sony é o comediante e apresentador de televisão James Corden, que deu

forma à idéia original para a produção.