Billy Dee Williams voltará a viver o papel de Lando Calrissian em ‘Star Wars’

O ator Billy Dee Williams voltará a viver Lando Calrissian no próximo filme da saga 'Star Wars' Foto: Lucasfilm/Divulgação

Billy Dee Williams voltará a fazer o papel de Lando Calrissian, o ex-contrabandista e general da Aliança Rebelde da saga Star Wars. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Williams está se preparando para gravar cenas do Episódio IX, que fechará a nova trilogia em dezembro de 2019.

Aos 81 anos, o ator roubou a cena nos filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, da trilogia original, como o dono original da icônica nave Millenium Falcon e era um pedido constante dos fãs da franquia desde o anúncio dos novos filmes. Uma versão jovem do personagem foi interpretado por Donald Glover em 2018, no filme Han Solo: Uma História Star Wars.

Ainda não há detalhes de como será a participação de Williams no longa, cujas filmagens estão programadas para começar no final de julho. O elenco do filme dirigido por J.J. Abrams está em fases finais de planejamento, com a revista confirmando também que Keri Russell, protagonista da aclamada série The Americans, foi contratada para fazer parte do elenco junto com Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver.