Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X e BTS vão se apresentar no 'Grammy 2022'

As cantoras Billie Eilish e Olivia Rodrigo, e o do rapper Lil Nas X, foram confirmados entre as apresentações do 'Grammy 22' que ocorre em 3 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Foto: REUTERS / Ringo Chiu; Instagram / @billieeilish e @oliviarodrigo

A Academia de Gravação anunciou nesta terça-feira, 15, que as cantoras Billie Eilish e Olivia Rodrigo, os rappers Lil Nas X e Jack Harlow, o grupo de k-pop BTS, além do duo Brothers Osborne e da cantora Brandi Carlile, representantes do gênero country, estão entre os artistas que vão cantar no Grammy 2022. Mais cantores ainda devem ser anunciados como apresentações do evento.

A 64ª edição da premiação vai ocorrer no dia 3 de abril, data anunciada em janeiro deste ano após ter sido adiada pelo aumento de casos de covid-19, nos Estados Unidos, em decorrência da proliferação da variante ômicron à época. O evento ocorreria originalmente em 31 de janeiro em Los Angeles, mas com a mudança do dia, o local também alterou e agora a premiação ocorrerá em Las Vegas.

Os indicados ao Grammy 2022 foram anunciados em novembro do ano passado. Entre os destaques estão a popstar Olivia Rodrigo, que é a única artista que concorre às quatro principais categorias: álbum, canção, gravação e artista revelação. Outros artistas que concorrem aos três maiores prêmios, exceto o de revelação, são: Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X. O mais indicado da noite, em 11 categorias, é o pianista Jon Batiste, responsável pela trilha do filme da Disney, Soul. Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R., vêm em seguida com oito indicações cada.