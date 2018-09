Bill Gates fará participação especial na série 'Big Bang Theory'

Outra vez em que o reality show 'entrou' em um programa foi quando Tuco (Lúcio Mauro Filho) participou do 'BBB' no episódio 'Seu Popozão Vale Um Milhão'. Desta vez, porém, não houve contato com participantes. Apesar de as cenas terem sido filmadas na casa do 'Big Brother', atores contracenaram com Lúcio.





Foto: Reprodução de cena de 'A Grande Família' (2005) / Globo