Big Fone: Thaís e Karol Conká já foram indicadas para o Paredão

Gilberto atende ao segundo toque do Big Fone na manhã deste domingo, 7 Foto: Reprodução/GloboPlay

Na sexta-feira, 5, Arcrebiano atendeu o primeiro toque do Big Fone. Suas escolhas foram Thaís para o segundo Paredão do Big Brother Brasil 21 e Juliette imunizada. A segunda chamada aconteceu na manhã deste domingo, após a festa Holi Festival, enquanto os participantes dormiam.

Gilberto, que estava deitado no sofá com sua fantasia de flor (por causa do castigo do monstro), levantou correndo e atendeu ao telefone do lado de fora da casa. O economista indicou Karol Conká para o Paredão e deu a imunidade para Sarah.

O Big Fone ainda vai tocar mais uma vez na tarde deste domingo. Quem atender deverá trocar um dos indicados ao Paredão com um dos imunizados.

Os dois emparedados pelo Big Fone vão disputar a Prova Bate-Volta com o participante mais votado da casa. O escolhido pelo líder Arthur não poderá participar da disputa e estará diretamente no paredão.