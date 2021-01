'Big Brother' será tema do 'Altas Horas'; veja quem participa

Thelma Assis, campeã do 'BBB 20', no 'Altas Horas' Foto: Globo / Divulgação

Às vésperas da estreia do BBB 21, o Altas Horas de Serginho Groisman vai contar com diversos ex-participantes do Big Brother Brasil no próximo sábado, 23.

Thelma Assis, campeã do BBB 20, e Kaysar Dadour, vice-campeão em 2018, participaram das gravações no próprio estúdio do programa, que chegará à sua edição de número mil.

Virtualmente, também estarão presentes pelo telão Marcela McGowan, Babu Santana, Gizelly Bicalho e Flayslane, que estiveram no reality show em 2020, e Patrícia Leitte, Mahmoud Baydoun, Breno Simões, Paula Amorim e Gleici Damasceno, do BBB 18.

O Altas Horas de número mil ainda contará com a presença de Latino e uma conversa com um integrante da plateia da estreia do programa, em 14 de outubro de 2000.

