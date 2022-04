'Big Brother Portugal': Bruna Gomes, ex de Felipe Neto, é pedida em namoro no reality

A influenciadora Bruna Gomes foi pedida em namoro pelo piloto Bernardo Sousa no 'Big Brother Portugal'. Foto: TVI

A influenciadora Bruna Gomes foi pedida em namoro durante trasmissão do Big Brother Portugal na noite de domingo, 3. Ela e o piloto Bernardo Sousa já estavam juntos dentro da casa, mas ainda não haviam oficializado a relação.

A ex-namorada de Felipe Neto foi chamada ao confessionário do Big Brother Famosos, versão portuguesa do reality show apenas com personalidades, e assumiu que esperava por um pedido de namoro.

Logo após, a apresentadora Cristina Ferreira chamou Bernardo ao confessionário, contou sobre a conversa com Bruna e deu um 'empurrão' para que ele oficializasse a relação com a brasileira.

Confira o momento do pedido: