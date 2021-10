'Big Brother Brasil 22': Globo divulga data de estreia do reality

Tadeu Schmidt irá comandar o 'BBB 22' Foto: Globo/João Cotta

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 28, que o Big Brother Brasil 22 estreia no dia 17 de janeiro. O reality será comandado por Tadeu Schmidt, que substituirá Tiago Leifert.

O programa continuará tendo participantes de dois grupos já conhecidos, Pipoca e Camarote, porém os nomes ainda não foram divulgados. Segundo comunicado enviado pela emissora, as festas do líder terão uma novidade: antes da celebração, os brothers poderão comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada. Além disso, o público poderá também ver o Cinema do Líder.

Será possível assistir ao mesmo conteúdo que os participantes no BBB. O filme exibido para os competidores será transmitido na Sessão Cinema do líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

A casa traz mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas marcantes – e aguardadas – do programa, como provas do líder, do anjo, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia e muito mais.