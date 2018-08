'Big Bang Theory': veja novas imagens do casamento de Sheldon e Amy

Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) namoram desde a quinta temporada da série. Foto: Warner Bros. Television/Divulgação

Os fãs de The Big Bang Theory já podem conferir novas imagens do tão esperado casamento entre Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik). A primeira foi divulgada na semana passada, e o episódio desse momento vai ao ar na Warner no domingo, dia 27 de maio, às 22 horas.

Além de todos os amigos do casal - Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon Helberg), Bernadette (Melissa Rauch) e Raj (Kunal Nayyar) – único do grupo que ficará solteiro –, os personagens Stuart (Kevin Sussman), Barry Kripke (John Ross Bowie), Bert (Brian Posehn) e Will Wheaton estarão na cerimônia também.

A curiosidade é a participação especial de Mark Hamill, da saga Star Wars, pois ainda não se sabe quem ele interpretará na ocasião. Ele é o terceiro da história intergaláctica a marcar presença na série de nerds após participações de James Earl Jones (que faz a voz de Darth Vader) e Carrie Fisher, a eterna princesa Leia.

O episódio também mostrará os pais de Amy, cuja mãe será interpretada pela atriz Kathy Bates, e o pai pelo comediante Teller. A mãe de Sheldon, a fanática religiosa Mary Cooper (Laurie Metcalf), e a irmã gêmea dele, Missy (Courtney Henggeler), estarão em cena.

Confira as novas imagens abaixo:

Amy, de noiva, Penny e Bernadette nos preparativos para o casamento da neurobióloga com Sheldon Cooper. Foto: Warner Bros./Divulgação