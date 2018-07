Biel é vaiado pela plateia e ignorado por artistas; veja os bastidores do Prêmio Multishow

Foto: Reprodução/Instagram

RIO - A 23ª edição do Prêmio Multishow foi realizada na noite de terça-feira, 25, na Arena da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 19 categorias, artistas de diferentes estilos musicais levaram troféus para casa, consagrando-se os melhores do ano.

Neste ano, a apresentação ficou sob comando de Fábio Porchat e Tatá Werneck, que reeditaram a anarquia do Tudo Pela Audiência e dispararam uma metralhadora de piadas carregadas de alfinetadas nos convidados - que parecem ter levado tudo numa boa.

O E+ foi ao Rio de Janeiro a convite do Multishow e assistiu à premiação ao vivo. Além disso, também passou pela festa armada logo ao fim do evento. Veja abaixo algumas situações presenciadas pela reportagem:

1. Biel, o MC, está em baixa. Ele concorria em duas categorias (Melhor Cantor e Música-Chiclete) e foi vaiado pelo público nas duas vezes que teve o nome citado pelos apresentadores. Embora tenha ficado na área dedicada aos artistas, poucos foram os que interagiram com ele e muitos foram os que o evitaram. Assim que as duas categorias em que ele concorria tiveram os vencedores anunciados, ele foi embora do local e não ficou para curtir a festa organizada pelo canal.

2. A parceria entre Fábio Porchat e Tatá Werneck foi ótima. Os dois não pouparam nenhum dos convidados com suas piadas. Paula Fernandes foi quem arrancou de Porchat a piada que mais arrancou risos do público. Ao deixar o palco e se despedir do público, ela ouviu do apresentador: "vai ter show do Andrea Bocelli?". Mas não voltou para responder.

3. Quando a premiação acabou, Paula foi tirar satisfação com Fábio, mas mostrou ter levado a brincadeira na esportiva. "Tinha que ser você, né?", perguntou a cantora, que ficou conversando e rindo com o humorista por alguns minutos.

4. Ainda falando sobre Tatá e Porchat, a dupla deu trabalho para os operadores de teleprompter. É que muitas piadas haviam sido roteirizadas e apareciam nos telões para que eles as seguissem. Mas como o improviso é o forte dos dois, boa parte dos textos planejados foram descartados. Já o pagodeiro Thiaguinho, terceiro apresentador da premiação, seguiu cada vírgula presente no roteiro.

Tatá Werneck, Thiaguinho e Fábio Porchat apresentaram o Prêmio Multishow Foto: Divulgação/Multishow

5. No único intervalo da transmissão, Porchat deixou o palco e correu para o meio da plateia. Lá, encontrou sua namorada, a produtora Nataly Mega, com quem ficou trocando beijos apaixonados por um bom tempo. Só desgrudou da moça quando uma bronca ecoou pelo ambiente, ordenando que ele voltasse ao palco.

6. Na festa pós-premiação, o clima era de pura descontração. Muita comida e bebida à vontade, com direito a shows de Marcelo D2 e Mr. Catra. Não há uma ressalva em relação à organização da confraternização.

7. Um grupo de forró que já fez muito sucesso no passado esteve no local e permaneceu por horas na área de fumantes. Mas os cigarros que eles fumavam - e preparavam - não é o mesmo que se compra na padaria...

8. E um dos novos talentos do humor da Globo estava bastante feliz ao lado do novo namorado. Os rapazes não se intimidaram e trocaram alguns carinhos no local.

9. O grupo Dream Team do Passinho foi o responsável por incentivar os convidados a se jogarem na pista. Eles até ensinaram alguns passos de dança.

Veja a lista de vencedores:

Superjúri

Melhor Hit: Playsom, do Baiana System

Versão do Ano: Chico Buarque Song, de Céu

Melhor Clipe: Ai, Como Eu Me Iludo, de O Terno

Música Boa Ao Vivo: Lá Vem o Brasil Descendo A Ladeira, com Teresa Cristina, Pitty e Baby do Brasil

Disco - Melhor Gravação: Tropix, de Céu

Disco - Melhor Capa: Mahmundi, de Mahmundi

Clipe - Melhor Direção: Perfume do Invisível, de Céu

Clipe - Melhor Fotografia: Perfume do Invisível, de Céu

Revelação: Liniker e os Caramelows

Canção do Ano: Mulher da Vila Matilde, de Elza Soares

Melhor Disco: Duas Cidades, do Baiana System

Voto Popular

Melhor Cantora: Ivete Sangalo

Melhor Cantor: Luan Santana

Melhor Grupo: Henrique e Juliano

Melhor Show: Anitta

Melhor Música: Blecaute, do Jota Quest e Anitta

Música-Chiclete: Camarote, de Wesley Safadão

Experimente: Simone e Simaria

Melhor Clipe TVZ: Eu, Você, o Mar e Ela, de Luan Santana

O repórter viajou ao Rio a convite do Multishow