Bianca Bin não tem contrato renovado com a Globo

Bianca Bin Foto: Paulo Belota / Globo / Divulgação

O contrato da atriz Bianca Bin com a Globo não foi renovado, confirmou a assessoria da emissora ao E+ nesta quinta-feira, 15. A decisão teria sido tomada em comum acordo por ambas as partes desde que o acordo teria chegado ao fim, no último mês de maio.

O trabalho mais recente de Bianca Bin na emissora foi em O Outro Lado do Paraíso, encerrada em maio de 2018, vivendo a protagonista Clara. Em 2019, foi possível assisti-la no Vale A Pena Ver de Novo, durante as reprises da novela Cordel Encantado, exibida originalmente em 2011.

Apesar de deixar de fazer parte de seu quadro 'fixo' de artistas, a Globo ressalta que novos trabalhos com a atriz podem surgir futuramente. Bianca Bin também esteve presente na festa de inauguração dos novos estúdios Globo realizada no último dia 8 de agosto, no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria da atriz, Bianca Bin optou "por não continuar em formato de contrato longo para poder fazer outros trabalhos como cinema e teatro". A escolha se deu por "direcionamento da carreira" e serve "para deixar a imagem descansar, além de proporcionar novos desafios".

Confira abaixo o comunicado enviado pela Comunicação da Globo:

"O que mudou foi a relação de trabalho. Neste momento, o contrato da atriz não foi renovado, em decisão tomada em comum acordo entre as partes. E nada impede que no futuro a atriz seja escalada para uma nova obra".

O E+ entrou em contato com a assessoria de Bianca Bin, que enviou o seguinte comunicado:

"O contrato terminou em Maio e apesar da empresa querer renovar optamos por não continuar em formato de contrato longo para podermos fazer outros trabalhos como cinema e teatro. Preferimos fazer por obra.

Logo após a nossa decisão por não renovar, veio novo convite por parte da Globo para a novela do Daniel Ortiz (Salve-se Quem Puder), mas infelizmente a agenda não permitiu fazer a próxima novela.

Bianca está muito feliz atualmente fazendo cinema e teatro.

São escolhas de direcionamento de carreira e que servem para deixar a imagem descansar além de proporcionar novos desafios.

No teatro ela está se preparando para fazer uma peça dirigida pelo Mario Bortolotto do grupo Cemitério de Automóveis que deve ter estreia em inicio de 2020 e esse ano fará um filme de longa metragem que ainda não posso divulgar.

Qualquer outra informação diferente dessas que eu te dei são apenas especulações. Não correspondem à realidade."

