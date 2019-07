Beyoncé produz álbum inspirado em ‘O Rei Leão’; ouça novo single

Cantora, que interpretará algumas canções da live-action, produzirá novo álbuns inspirado em 'O Rei Leão'. Foto: Divulgação/Disney

Inspirada em O Rei Leão, Beyoncé fez a curadoria e a produção de um novo álbum. A cantora comanda The Lion King: The Gift.

O anúncio foi realizado pela Disney nesta terça-feira, 9.

O disco reúne artistas globais e deverá ser totalmente lançado no dia 19 de julho. Além disso, será possível entrar no clima africano, com sons próprios da natureza do continente.

No Twitter, após a divulgação dos estúdios Disney, os fãs comemoraram com comentários e memes.

No último mês, alguns teasers estão sendo divulgados pela Disney, como um trecho da canção Can You Feel The Love Tonight?, originalmente interpretada por Elton John, mas que, na nova versão, ganha as vozes de Beyoncé e Donald Glover.

Quem deu uma ‘mãozinha’ na trilha sonora da live-action foi Pharrell Williams. O diretor do longa é Jon Favreau.

O primeiro single do novo álbum de Beyoncé foi lançado nesta terça, 9: Spirit. Confira.