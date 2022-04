'Better Call Saul': Temporada final pode ter Walter White e Jesse Pinkman

Bryan Cranston (Walter White) e Aaron Paul (Jesse Pinkman) podem aparecer em última temporada de 'Better Call Saul'. Foto: Ursula Coyote/Sony Pictures Television

A última temporada de Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad, pode oferecer fortes emoções aos fãs da série original. Os criadores das duas produções, Vince Gilligan e Peter Gould, deram a entender que os atores Bryan Cranston e Aaron Paul devem aparecer nos episódios finais da trama.

"Seria uma pena se a série terminasse sem eles aparecerem, não é mesmo? Bem... Você ouviu primeiro aqui", disse Gilligan em entrevista à Variety. E Gould completou: "Se for acontecer, esse é o momento quando as duas séries começam a se misturar".

Cranston e Paul são os intérpretes da famosa dupla de personagens, Walter White e Jesse Pinkman, de Breaking Bad. Em 2018, em entrevista à Entertainment Weekly, ambos haviam dito que aceitariam a proposta de participar da série se fossem convidados.

A sexta e última temporada de Better Call Saul terá 13 episódios com lançamento dividido em duas partes: os sete primeiros no dia 18 de abril e o restante a partir de 11 de julho.