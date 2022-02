‘Better Call Saul’ tem teaser de nova temporada divulgado; assista

O ator Bob Odenkirk, protagonista de ‘Better Call Saul’ Foto: Mike Blake/Reuters

Quando a série Breaking Bad terminou, os fãs ficaram órfãos das tramas de Walter White, interpretado por Bryan Cranston. Porém, o sentimento de vazio foi prontamente preenchido por Better Call Saul, seriado que conta a história de vida de Saul Goodman, advogado trambiqueiro que ajudou e guiou White no mundo do crime.

E a 6ª e última temporada da trajetória do profissional de Justiça, que foi anunciada em janeiro de 2020, está prestes a ser exibida.

A pandemia de covid-19 acabou atrasando o cronograma da atração.

Serão 13 episódios com o ator Bob Odenkirk como o protagonista, dando vida ao advogado de conduta questionável.

Nesta segunda-feira, 7, o teaser de Better Call Saul foi divulgado nas redes sociais.

Assista ao vídeo: