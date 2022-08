‘Besouro Azul’: produção da DC não deve ser cancelada

Filme 'Besouro Azul' estreia em agosto de 2023. Foto: Instagram/angelmanuelsoto

A primeira produção da DC protagonizada por um super-herói latino, Besouro Azul, deve ser mantida. Diferente do longa Batgirl que foi cancelado e pegou de surpresa elenco e produtores, o filme protagonizado por Xolo Maridueña e pela atriz brasileira Bruna Marquezine, não terá o mesmo destino da trama que seria protagonizada por Leslie Grace.

As informações são de fontes do The Hollywood Reporter. De acordo com o site, o longa continua em produção e deve cumprir a sua data de estreia em 2023. A confirmação foi dada para acalmar fãs e funcionários da DC que estavam temerosos da produção ter o mesmo destino que Batgirl. Um dos motivos é que originalmente o longa foi concebido para fazer parte do catálogo de obras da HBO Max e posteriormente anunciado para lançamento nos cinemas.

Entretanto, o executivo de mídia norte americano e CEO da Warner David Zaslav, decidiu manter Besouro Azul na lista de lançamentos da companhia, pelo menos por enquanto.

Além de Xolo Maridueña como o herói Jaime Reyes e Bruna Marquezine como Jenny nos papéis principais da trama, o elenco conta com Susan Sarandon como Victoria Kord, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damián Alcazar como Alberto.

A direção do longa é assinada por Angel Manuel Soto e o roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de Scarface. Besouro Azul tem estreia prevista para agosto do próximo ano.