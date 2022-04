‘Besouro Azul’: Conheça Xolo Maridueña, par romântico de Bruna Marquezine no filme

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña em Atlanta, assistindo um jogo de futebol americano. Foto: Instagram / @xolosphotos

O elenco de Besouro Azul, filme da DC Comics protagonizado por Bruna Marquezine, se reuniu no sábado, 16 de abril, para assistir um jogo de futebol americano em Atlanta.

A interação entre atriz e Xolo Maridueña , que formam par romântico na trama chamaram a atenção: os dois já demonstram ter muita sintonia, para a alegria dos fãs.

A ação foi parte da divulgação do filme, no Mercedes-Benz Stadium. Os atores receberam camisas oficiais e o ator publicou nas suas redes sociais registros ao lado de Bruna. “BB (Blue Beetle) Familia”, escreveu na legenda.

Novo vídeo de Bruna Marquezine, Xolo Maridueña e George Lopez na abertura do jogo Atlanta United x FC Cincinnati no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.pic.twitter.com/6Vs6UrTDs4 — DC da Depressão (@Dc_da_depressao) April 16, 2022

Xolo Maridueña nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 9 de junho de 2001. Ele é descendente de mexicanos, cubanos e equatorianos e além de atuar, trabalha com streaming na Twitch, transmitindo jogos ao vivo.

Seu primeiro trabalho na TV foi na série Parenthood, transmitida pela NBC, que participou entre 2012 e 2015. Xolo ganhou destaque depois de atuar na série da Netflix, Cobra Kai — continuação de Karatê Kid. Por quatro temporadas ele interpretou Miguel Diaz, um garoto que sofre bullying e é defendido por Johnny Lawrence, personagem de William Zabka.

Em Cobra Kai, ele conheceu Hannah Kepple, os dois começaram a namorar em 2019, mas terminaram o relacionamento após dois anos juntos.

Em Besouro Azul, Xolo vai interpretar o personagem principal: Jaime Reyes, o terceiro besouro azul. Ele encontra um escaravelho e descobre que desenvolve poderes mágicos. No início do filme, Jaime deve ter dificuldades para domar esses poderes, que aparecem todas as vezes em que ele está em perigo, mas o personagem logo consegue contornar a situação.

O jovem é apaixonado por Jenny, personagem de Bruna e os dois vão mostrar toda essa interação nas telonas dos cinemas a partir do dia 18 de agosto de 2013.