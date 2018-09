Bert e Ernie, de ‘Vila Sésamo’, são casal gay, conta roteirista da série

Bert e Ernie, personagens da série 'Vila Sésamo'. Foto: Divulgação

Uma antiga especulação dos fãs a respeito do relacionamento entre os personagens Bert e Ernie volta à discussão. Isso porque Mark Saltzman, roteirista de Vila Sésamo, confirmou que eles são um casal homossexual.

“Eu nunca falei para os chefes que estava escrevendo sobre meu parceiro e eu. Mas havia personagens que tinham apelo para a audiência gay”, contou em entrevista ao site Querty.

De acordo com Mark, os personagens foram inspirados nele e no marido, Arnold Glassman. Inclusive, o apelido do companheiro é Arnie. “Eu não teria outra forma de contextualizar os personagens. As pessoas sempre se referiam a mim e Arnie como Bert e Ernie”, declarou o roteirista.

Ernie e Bert são amigos inseparáveis na série de TV americana, que tem quase 50 anos de existência.

A produtora de Vila Sésamo, a Ong Sesame Workshop, se posicionou sobre o assunto e disse que Bert e Ernie são apenas melhores amigos. O comunicado oficial diz que “eles foram criados para ensinar crianças em fase pré-escolar que pessoas diferentes podem ser bons amigos”. A nota também reitera: “Ainda que eles sejam identificados como masculinos e tenham características humanas, continuam bonecos e não têm orientação sexual”.

Em 2011, os produtores da série chegaram a dizer que Bert e Ernie não tinham sexualidade definida.