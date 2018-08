Ben Affleck irá dirigir filme sobre esquema de fraude envolvendo McDonald’s

A Fox comprou os direitos para fazer um filme com direção de Ben Affleck e Matt Damon como protagonista sobre um esquema de fraude envolvendo o McDonald's Foto: Lucy Nicholson/Reuters

O estúdio 20th Century Fox foi o vencedor do leilão pelos direitos de produzir um filme sobre um grande esquema de fraude envolvendo o McDonald’s.

Revelada em reportagem do site The Daily Beast, a história mostra como um segurança de uma fábrica de embalagens da empresa de fast-food desviava caixas de sanduíches com prêmios instantâneos (tipo 'raspadinhas') para revender a terceiros. Os desvios teriam acontecido entre 1987 e 2000.

Após investigação, o FBI descobriu que o segurança, chamado apenas de ‘Tio Jerry’, havia embolsado cerca de US$ 24 milhões (R$ 90 milhões) durante vários anos ao vender as embalagens premiadas. Mafiosos, traficantes de drogas, donos de clubes de strip-tease e até mesmo uma família de mórmons estão entre os acusados de adquirirem as caixas de forma ilegal.

Outros estúdios, como Universal, Warner Bros. e Netflix também participaram do leilão para adquirir os direitos de realziar o filme. Pela Fox, Ben Affleck irá dirigir a produção e Matt Damon será o protagonista. O roteiro será escrito por Paul Wernick e Rhett Reese, conhecidos por fazer o enredo de Deadpool e Deadpool 2.