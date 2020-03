‘Bem Estar’ ganha novas edições diárias para conscientizar sobre coronavírus

Lavar as mãos reduz em cerca de 40% a contaminação por vírus e bactérias. Foto: Pixabay

A Rede Globo informou que vai inserir novas edições do quadro Bem Estar em sua programação para ajudar a esclarecer o público sobre o novo coronavírus. A mudança acontece a partir desta quinta-feira, 12.

Além de ser exibido no Encontro com Fátima Bernardes e no É de Casa, o Bem Estar passa a ter mais três inserções diárias: uma no Se Joga e outras duas durante a programação da tarde.

“O conteúdo será focado em cuidados para evitar o contágio da doença e na resposta a dúvidas do público”, diz a emissora em nota. A mudança na programação continua pelo tempo que for necessário, “de acordo com a evolução da pandemia”.

O Brasil já tem 77 casos confirmados de covid-19, a maioria deles em São Paulo.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus