Belezinha leva Juliana até o quarto de Miguel em 'Escrava Mãe'

Belezinha leva Juliana até o quarto de Miguel

Segunda-feira, 27 de junho

Maria Isabel está chocada ao ver Miguel diante dela. Miguel não se recorda de Maria Isabel. Juliana questiona Sapião porque a beijou. Ele diz a Juliana que pode morrer a qualquer momento. Almeida, Zé Leão e Osório acompanham uma luta entre dois escravos. Almeida dá um soco em Osório que reage. Irani justifica para Nestor sobre a flecha e explica tudo que aconteceu no passado, sobre um índio que a assombrava e que ela pertenceria a ele, mas Irani nega. Irani abraça Nestor e pede proteção. Miguel aperta o pescoço de Maria Isabel. A cigana surge e assusta com o que vê. Miguel vê Petúnia com o bebê e larga Maria Isabel. Juliana diz a Sapião que sempre sentiu amor de irmão por ele. Zé Leão chega e empurra Juliana que cai no chão. Almeida vai a pensão e leva Violeta a força para o quarto sem que ninguém perceba. Juliana está no chão, assustada, e Zé Leão se aproxima. Sapião se desespera, acorrentado. Almeida rasga o vestido de Violeta que grita por socorro. Tomás chuta a porta e entra. Almeida parte para cima de Tomás com um candelabro. Almeida desvia e o candelabro cai na cama e pega fogo, eles continuam brigando e não percebem as chamas. Rosalinda e Átila chegam e veem o quarto pegando fogo. Tomás e Almeida percebem as chamas e param de brigar e conseguem apagar o fogo. Rosalinda fecha a porta e não permite ninguém sair sem antes o capitão loreto chegar. Almeida pede perdão a Violeta e Rosalinda o manda ir embora. Almeida chega, arrasado. Teresa na cama triste, segurando os sapatinhos de bebê que tricotou. Almeida se aproxima de Teresa e lhe dá um beijo. Urraca recebe Rosalinda que conta tudo o que aconteceu na pensão. Zé Leão diz a Almeida que Sapião é bom de luta. Almeida pede pra soltar Sapião e escolher mais alguns escravos e treiná-los. Nestor conta a Loreto que está sendo perseguido por um índio assustador. Juliana vai até o armazém agradecer Irani pela ajuda. Maria Isabel se aproveita do esquecimento de Miguel e diz que juraram fidelidade eterna um ao outro e que estavam noivos. Maria Isabel o abraça forte. Belezinha leva Juliana até o quarto de Miguel. Sapião e outros escravos fortes enfileirados diante de Almeida e Zé Leão. Almeida ordena que lutem. Urraca visita a pensão pra tramar com Rosalinda a respeito do baile. Violeta vai até Átila e faz uma proposta irrecusável. Filipa começa ensinar Quintiliano a ler. Eles recebem uma carta do Guilherme. Miguel diz que quer retomar sua vida e voltar para a vila e pede que Juliana volte com ele.

Miguel encara Maria Isabel e pergunta se ela vai o levar até Juliana

Terça-feira, 28 de junho

Maria Isabel continua firme diante de Miguel. Ela aconselha Miguel a traçar a uma estratégia. Almeida está empolgado, ao lado de Zé Leão, observando uma luta entre dois escravos. Almeida empurra Sapião pra dentro da roda de luta. Filipa lê a carta de Guilherme que diz que em breve pode ser dispensado do serviço militar e obter o perdão do príncipe regente. Violeta tenta convencer Átila a escrever um livro sobre sobre Rosalinda. Urraca e Rosalinda tramam em como atrapalhar o baile. Almeida e Zé Leão estão muito satisfeitos em ver Sapião finalizando a luta com o outro escravo. Teresa diz a Beatrice que não quer que ela se aproxime de Quintiliano. Sapião conta a Tito Pardo que Almeida o obrigou a entrar na luta. Dalia pede a Toze que a ensine a dançar. Violeta agradece a Tomás por ter salvo ela na pensão. Beatrice visita Urraca. Questionada sobre como foi a cerimônia na capital, Urraca disfarça e diz que foi tudo maravilhoso. Juliana diz a Sapião que o que sente por ele é amor de irmão e que ele está confundindo as coisas. Sapião diz a Juliana que a ama mais que tudo. Nestor arruma uns produtos na venda, chega Osório e bate no balcão. Zé Leão chega depois e conversa com Osório sobre a luta entre escravos. Eles discutem e Zé Leão quebra a garrafa na mesa e ameaça Osório com o caco de vidro. Quintiliano na mesa com Filipa e Tomás, terminam o jantar e discutem sobre o Almeida. Almeida diz a Teresa e Beatrice que vai promover alguns jantares, pois acaba de se lançar a presidência da Câmara Municipal. Almeida pega na mão de Teresa que abre um sorriso e Beatrice fica constrangida. Urraca pede que Átila a visite. Ela pede que Átila escreva um livro sobre ela, mas Átila não aceita por causa do título, mas quando Urraca menciona valores, ele reconsidera. Dália está exausta diante de Tozé, fazendo um passo de dança. Sapião pergunta pra Tito Pardo se ele acha que tem chance com Juliana, e Tito Pardo pede para ele não misturar as coisas e pede pra ele ter cuidado. Rosalinda serve chá a Loreto com as ervas que comprou no armazém de Nestor e com sugestão de Irani. Loreto sente um calor, e de repente uma vontade de dançar, pular, cantar. Rosalinda pega um instrumento que os músicos deixaram e toca uma melodia. Loreto começa a dançar pela pensão. Rosalinda ri. Loreto sobre no palquinho e começa a tirar a roupa e faz um streao-tease para Rosalinda. Dália chega da rua e se assusta. Nestor está arrumando algumas coisas no depósito, quando ouve um barulho vindo de fora, ele pensa que é o índio que assombra a seu armazém. Loreto está seminu, dançando pelas ruas e gritando com um índio, subindo em bancos, derrubando vasos. O soldado surge e vai prender o arruaceiro, quando puxa, percebe que é Loreto. Petúnia se despede de tia Elza. Maria Isabel perto com o bebê. Juliana ajuda Teresa a se vestir, disposta. Juliana conversa com Teresa e diz que talvez seja o momento de dar uma chance a Sapião. Maria Isabel na carruagem com Petúnia, pede para apanhar Miguel mais a frente que a espera. Maria Isabel diz a Miguel que a felicidade os espera e pede pra ele subir. Miguel encara Maria Isabel, antes de entrar na carruagem e pergunta se ela vai o levar até Juliana.

Sapião pergunta se realmente Juliana irá dar uma chance a ele

Quarta-feira, 29 de junho

Maria Isabel está surpresa diante de Miguel. Petúnia com o bebê dentro da carruagem. Teresa surpresa diante de Juliana, um pouco envergonhada, porém ainda insegura em dar uma chance a Sipião. Urraca agitada diante de Rosalinda, que tem um potinho com pó nas mãos, um preparo infalível que dona Irani ensinou. Rosalinda diz que para saber da eficácia da mistura, testou em uma pessoa distinta e o resultado foi perturbador. Urraca se encarrega de misturar o pó na bebida da condessa. Loreto dentro da cela, com as roupas todas rasgadas e uma pluma na cabeça, exige que o soldado abra a cela. Dália diz a Violeta que Tozé a contratou pra trabalhar no baile com alguns números de dança. Átila convida Filipa para o baile, mas ela rejeita. Beatrice e Quintiliano se encontram em um local secreto. Beatrice aconselha Quintiliano a não se encontrarem mais e ele fica arrasado. Teresa prepara um bolo com ajuda de Juliana e Tia Joaquina. Esméria vira um pote de sal na massa de bolo e mexe rapidamente sem que ninguém veja. Beatrice vai até Irani e agradece o que ela fez por Teresa. Beatrice diz a Irani que o passado foi enterrado e a perdoa e pede perdão também por todo mal que causou. Belezinha sai detrás do esconderijo e pede a Beatrice que ajude ela a ir ao baile. Quintiliano visita Rosalinda na pensão e pede um ombro amigo. Urraca, Teresa e Almeida estão à mesa posta por Esméria. Beatrice pede a Juliana que leve Belezinha ao baile conforme prometido. Teresa serve o bolo a Almeida, quando ele mastiga percebe que o bolo está salgado e cospe com raiva. Almeida se levanta e sai. Teresa fica arrasada. Juliana vê Esméria saindo para a cozinha, sorrateiramente, na desconfiança de Juliana. Tia Joaquina e Juliana acusam Esméria de ter colocado sal no bolo. Teresa chora e é amparada por Juliana. Tozé está agitado comandando diversos criados na arrumação final do palacete. Rosalinda está terminando os preparativos para a festa quando chega Loreto. Ele puxa Rosalinda para um canto vazio e fala baixo com ela, sobre o episódio ocorrido depois do chá. Loreto reprova e Rosalinda diz pra Loreto ficar despreocupado e que nada irá acontecer. Beatrice muito séria diante de Esméria que nega ter colocado sal no bolo. Beatrice decide vendê-la. Filipa vai tirar satisfação com Átila e recusa novamente o convite dizendo que não é mais criança. Na surpresa de Átila, Filipa o agarra e lhe beija. Esméria chora ajoelhada aos pés de Beatrice. Almeida chega e se surpreende com a cena. Almeida não concorda e Beatrice diz que ela que decide as coisas da fazenda. A porta se abre e Maria Isabel entra para surpresa de todos. Urraca experimenta várias máscaras. Ouve-se batidas na porta. Gonzalina abre a porta e dá de cara com Petúnia e Jasmim no colo. Juliana conversa com Sapião e ele pergunta se realmente ela irá dar uma chance a ele. Ela faz que sim, tímida. Sapião sorri, emocionado, e se aproxima, devagar, e lhe dá um beijo. Um pouco mais afastado e sem ser visto, Miguel observa o casal.

Juliana chega ao baile num lindo vestido e máscara

Quinta-feira, 30 de junho

Juliana e Sapião se beijam. Sapião diz estar sonhando e Juliana lhe dá um beliscão, descontraído. Urraca e Gonzalina completamente chocadas diante de Petúnia com o bebê no colo. Urraca pergunta e Petúnia diz que ela é avó. Rosalinda está ocupada com os preparativos da festa, verifica palco, decoração. Violeta pergunta se é irmã de Tomás, e deve procurar outro homem para amar. Rosalinda responde que não. Maria Isabel segura as mãos de Teresa com carinho e lhe dá um abraço. Tia Joaquina avisa Juliana que Maria Teresa voltou e entrega uma lista de coisas para comprar e preparar um banquete de boas vindas. Miguel sai do seu esconderijo devagar e olha tudo ao redor. Zé Leão chega por trás de Miguel, ele vê Miguel e se estranha. Miguel surpreende Zé Leão com um soco que cai no chão desacordado. Urraca fica furiosa com Petúnia. Urraca pergunta se Petúnia quer dinheiro, e ela pede apenas que aceite a neta. Urraca diz a Petúnia que ela pode ficar na hospedaria e que paga tudo, mas Petúnia quer o solar. Petúnia oferece a neta a Urraca que se afasta cheia de aversão. Maria Isabel conversa com Esméria e pede a arma que pediu pra ela guardar, pra provar a inocência do Miguel. Esméria diz a Maria Isabel que Miguel morreu e Maria Isabel diz que ela está enganada e que ele está vivo e que voltou com ela pra vila. Belezinha prepara um máscara e um vestido para Juliana usar no baile. Quintiliano está bravo com Tomás por querer libertar os escravos. Almeida está irritado diante de Zé Leão. Maria Isabel chega e pergunta o que está acontecendo. Zé Leão responde que era Miguel. Maria Isabel diz que seria impossível pois Miguel está morto e Zé Leão garante que ele está mais vivo do que nunca. Juliana experimenta o vestido e Belezinha diz que está perfeita. Nestor chega na hora e fica deslumbrado com Juliana. Esméria procura a arma que escondeu, porém não encontra e fica em pânico. Loreto encontra Almeida que reclama de ouvir sobre um homem parecido com Miguel rondando a fazenda. Loreto diz que reforçará a segurança. Maria Isabel vê Miguel por perto e eles conversam. Ela diz a ele que não pode aparecer de qualquer jeito. Miguel questiona porque ela o ajuda e ela diz que faz por amor, eles se beijam. Miguel imprensa Maria Isabel contra a pedra e beija seu pescoço, seu corpo e retira seu vestido. Juliana serve chá a Beatrice. Beatrice libera Juliana para o baile, Maria Isabel chega com a roupa molhada e vê Juliana. Urraca está pronta para a festa e coloca o pozinho dentro de um pingente num cordão. Almeida chega bem vestido e Urraca manda Petúnia se esconder. Almeida experimenta a máscara e ouve um choro. Urraca disfarça. Osório combina com Genésio mais uma luta, Bá Teixieira ouve tudo escondida. Tozé recebe os convidado do baile. Rosalinda recebe alguns homesn mal vestidos. Violeta está deslumbrante. Dália chega ao baile vestida de galinha, Tozé se assusta. Homens renidos na clareira da luta dos escravos. Osório chegando ali com Genésio já pronto pra lutar. Zé Leão cehga com Sapião pelo braço. Rosalinda está na pensão e dispensa Loreto. Átila chega e Rosalinda também o dispensa. Átila fica surpreso com o que vê. Rosalinda olha pra trás e vê Petúnia chegando com o bebê nos braços e fica pasma. Petúnia entrega o bebê a Átila e abraça Rosalinda, emocionadas. Maria Isabel está furiosa diante de Esméria que não encontrou a arma. Juliana chega ao baile num lindo vestido e máscara. Maria Isabel e Emséria reviram o quarto de Zé Leão e encontram o baú com a arma. Maria Isabel sorri, satisfeita, com a arma na mão. Tozé anuncia a entrada da condessa. Quando todas as atenções estão voltadas para o salão, Miguel entra no recinto bem vestido com uma máscara sem que ninguém o veja. Ele avista Juliana sem que ela o veja. Miguel parece hipnotizado ao vê-la.

Beatrice revela a Maria Isabel e Teresa que ama Quintiliano

Sexta-feira, 1 de julho

Miguel continua olhando para Juliana, que não percebe. Ela espera a entrada da condessa. Juliana parece perceber estar sendo observada e se vira para Miguel. Algumas pessoas entram na frente e Miguel se afasta. Tozé apresenta Rebeca que é sobrinha da condessa. A condessa Catarina surge na entrada iluminada, ela segura um enorme leque branco escondendo seu rosto. Átila com o bebê no colo e Rosalinda e Petúnia felizes. Maria Isabel pede que Esméria deixe a arma no mesmo local que encontrou, pois já tem o culpado. Esméria aconselha Maria Isabel a não incriminar Zé Leão, ela nega e diz que não irá acusar ninguém, quem fará isso é ela. Esméria se espanta. Catarina discursa a seus convidados, mesmo com o leque no rosto. Catarina revela seu rosto para espanto de todos e surpresa de Juliana que se encanta. Urraca se afasta rapidamente. Catarina olha em volta e vê que todos ainda estão estarrecidos. Zé Leão incentiva as apostas em Sapião, enquanto Osório incentiva as apostas em Genésio. Bá Teixeira sai do esconderijo e grita para eles pararem. Osório reage, furioso e pega Bá Teixeira pelo braço e lhe dá um tapa e ela cai no chão. O baile continua e Almeida bajula Catarina. Quintiliano e Tomás se aproximam. Tomás encantado por Rebeca. Por trás deles, Miguel passa discretamente, sem ser notado por nenhum deles. Urraca come um quitute enquanto segura seu pingente com o pó de ervas. Rosalinda e Átila tentam convencer Petúnia a ficar na pensão, depois volta atrás e diz que lá não é um lugar apropriado para o bebê crescer. Catarina se aproxima de Juliana e pede que ela aproveite o baile. Juliana se surpreende e agradece estar ali em nome de Beatrice. Catarina pergunta se Juliana é filha de Beatrice e Juliana diz que é mucama da filha. Catarina fica séria ao questionar se Juliana é uma escrava que foi à festa no lugar de sua sinhá. Juliana se espanta. Juliana constrangida avisa a Catarina que ela pode se retirar do baile caso queira. Catarina interrompe e diz que nunca imaginou que uma convidada pudesse abrir mão do convite e enviar uma escrava no lugar. Catarina pede a Juliana que prometa não deixar que ninguém a trate diferente, caso ocorra que seja avisada e Juliana sorri e promete. Tomás e Átila boquiabertos olhando para Rebeca. Ela percebe os olhares e sorri. Átila e Tomás acenam ao mesmo tempo, respeitosos. Almeida se retira da festa e no caminho se depara com Petúnia e o bebê. Almeida fica estático, sem reação. Petúnia o observa, tensa. Almeida se aproxima e ela recua, assustada, protegendo a criança. Almeida a encara, sério. Urraca leva uma taça de vinho para um local mais vazio do salão e, discretamente, despeja o conteúdo do pingente dentro da taça. Almeida tira o bebê dos braços de Petúnia que teme que ele faça algum mal. O bebê chora e Almeida acha que está com fome. Ele coloca o dedo mínimo na boca do bebê que para de chorar e ele sorri. Miguel tira Juliana para dançar. Eles rodopiam pelo salão como se não existisse mais nada em volta. A música acaba e eles se olham, encantados. Miguel aproxima sua mão do rosto de Juliana e retira a máscara dela, devagar. Sapião leva um golpe do oponente e tem sua perna quebrada. Sapião cai no chão, urrando de dor. Osório comemora, enquanto Zé Leão se aproxima e chuta Sapião, que continua desacordado. Miguel retira a máscara de Juliana e Urraca vê Juliana e faz um escândalo. Loreto chega e Miguel sai sem ser notado. Catarina questiona Urraca sobre a sua convidada. Juliana sai pelo mesmo caminho que Miguel. Urraca pede desculpas a Catarina e oferece a taça de vinho. Catarina ignora e se dirige a Loreto. Na confusão entre as taças de vinho, Loreto, Catarina e Urraca bebem da taça sem saber qual está com o pó. Petúnia senta ao lado de Almeida e o acaricia com os pés. Almeida e Petúnia se beijam calorosamente. Beatrice bêbada revela a Maria Isabel e Teresa que ama Quintiliano, elas ficam chocadas.