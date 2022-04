'Bel Air', reboot de 'Um Maluco no Pedaço', tem estreia adiada no Brasil

'Bel-Air' seria lançada em 27 de abril no Star+, mas a estreia foi adiada para 18 de maio. Foto: Disney

A estreia de Bel Air, reboot dramático de Um Maluco no Pedaço, foi adiada no Brasil. A série seria lançada pelo streaming Star+ nesta quarta-feira, 27 de abril, mas a plataforma anunciou que a nova versão do seriado estará disponível somente em 18 de maio.

Bel-Air será uma versão mais atual e dramática da série que deslanchou a carreira de Will Smith. O ator é um dos produtores da série, que conta com nomes como Jabari Banks, Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan e Coco Jones no elenco.

"Esta cidade vai tentar fazer você esquecer quem você é e de onde veio. Não deixe isso acontecer", escreveu o perfil da Star+ ao comunicar a nova data.

Assim como Um Maluco no Pedaço, o reboot vai contar a história de um jovem negro que se muda da Filadélfia para Bel-Air, bairro nobre de Los Angeles, porém a nova versão deve se aprofundar em temas como racismo e classes sociais.

Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais