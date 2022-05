'Bel-Air': Reboot de 'Um Maluco No Pedaço' está disponível no Star+

O ator Jabari Banks vive o protagonista Will da série 'Bel-Air', reboot de 'Um Maluco No Pedaço'. Foto: Star+

A série Bel-Air chegou ao catálogo do Star+ nesta quarta-feira, 18. O reboot de Um Maluco No Pedaço, sucesso dos anos 90 protagonizado por Will Smith, já tem todos os episódios disponíveis na plataforma de streaming.

Assim como na série original, a produção acompanha Will (Jabari Banks) deixando para trás sua casa, no oeste da Filadélfia, em busca de uma segunda chance em um lugar desconhecido.

Esse local é Bel-Air, um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, que fará o jovem encontrar novos desafios e preconceitos em um mundo de riqueza e aspiração.

Na adaptação, o público vai acompanhar os clássicos personagens de Um Maluco No Pedaço. Além de Jabari como Will, o elenco conta com Adrian Holmes como Philip Banks, Cassandra Freeman como Vivian, Olly Sholotan como Carlton, Coco Jones como Hilary, Akira Akbar como Ashley, Jimmy Akingbola como Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz, e Simone Joy Jones como Lisa.

Bel-Air tem o próprio Will Smith como um dos produtores executivos e Morgan Cooper como roteirista e diretor de alguns episódios.

Confira o trailer: