Beijo gay: Globo exibe cena em ‘Sob Pressão’ no dia que STF criminaliza homofobia

Os atores Kelner Macêdo e Bruno Garcia, em 'Sob Pressão', da TV Globo. Foto: Reprodução/TV Globo

Um beijo gay para além do ‘selinho’. Foi assim que internautas analisaram a cena protagonizada pelos atores Kelner Macêdo e Bruno Garcia no episódio de Sob Pressão desta quinta-feira, 23.

No seriado, exibido pela TV Globo, Kleber, personagem de Kelner, e Décio, de Bruno, são paciente e médico. “Está de plantão ou foi liberado?”, pergunta Kleber. E o médico responde: “Você parece um cara legal, mas é o meu paciente. Existe um código de ética médica que eu tenho que seguir. Me desculpa”, diz. É nesse instante que o beijo acontece.

Nesta quinta-feira, 23, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu pela criminalização da homofobia no Brasil. Seis dos 11 magistrados também votaram pela equiparação da prática da homofobia ao crime de racismo.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a cena exibida pela TV Globo no dia da decisão do Supremo. “O beijo foi exibido justamente no dia que a LGBTfobia foi criminalizada. Obrigado pelos refrescos, Globo”, escreveu um seguidor no Twitter. “Beijo gay na Globo, a família tradicional pira (risos)”, comentou outro.

Então teve beijo gay na série ´Sob Pressão´ da Globo ? O beijo foi exibido justamente no dia que a LGBTfobia foi criminalizada ? Obrigado pelos refrescos Globo ? #SobPressão pic.twitter.com/j1kINxYfvh — Luis Eduardo 1?3? #EleNão (@LuisEduardoCor1) 24 de maio de 2019

Beijo gay na globo, família tradicional pira kkkkkkk pic.twitter.com/GrmKikvgr1 — Vinicius (@ViniiNacimento) 24 de maio de 2019